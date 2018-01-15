новости
новости
Регистрация
Череповецкая «Северянка» вновь обыграла «Тулицу»
Фото: vk.com/severstalvolley.

Череповецкая «Северянка» вновь обыграла «Тулицу»

Второй матч завершился со счетом 3:0 (25:15, 25:22, 25:10).

Волейбольная «Тулица» вновь уступила соперницам из череповецкой «Северянки». Повторный матч завершился со счетом 3:0 (25:15, 25:22, 25:10).

Команда из Череповца продолжила свою беспроигрышную серию.

 

«Северянка»: К. Кравченко 19 (атк: 13, блк: 6), Ю. Первухина 13 (атк: 6, пдч: 3, блк: 4), А. Немцева 10 (атк: 4, пдч: 3, блк: 3), А. Подошвина 7 (атк: 6, пдч: 1), С. Гильфанова 5 (атк: 4, блк: 1), С. Сербина 4 (атк: 1, пдч: 1, блк: 2), либеро: Д. Пилипенко, П. Лысая.

«Тулица»: А. Щуринова 9 (атк: 6, пдч: 2, блк: 1), Т. Шаманаева 7 (атк: 4, блк: 3), О. Вязовик 6 (атк: 6), А. Короваева 4 (атк: 4), В. Шатунова 3 (атк: 3), В. Растыкус 3 (атк: 2, блк: 1), Е. Бояркина 2 (атк: 2), К. Пугачёва 1 (пдч: 1), В. Козлова, Д. Шорохова, либеро: Д. Немова.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:20 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ТулицаСеверянкаволейбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ДТП на трассе М-4 пострадала 12-летняя девочка
В ДТП на трассе М-4 пострадала 12-летняя девочка
Управляющие компании весной «отключат» от коммунального денежного потока
Управляющие компании весной «отключат» от коммунального денежного потока
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.