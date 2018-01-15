Череповецкая «Северянка» вновь обыграла «Тулицу»

Фото: vk.com/severstalvolley.

Волейбольная «Тулица» вновь уступила соперницам из череповецкой «Северянки». Повторный матч завершился со счетом 3:0 (25:15, 25:22, 25:10).

Команда из Череповца продолжила свою беспроигрышную серию.

«Северянка»: К. Кравченко 19 (атк: 13, блк: 6), Ю. Первухина 13 (атк: 6, пдч: 3, блк: 4), А. Немцева 10 (атк: 4, пдч: 3, блк: 3), А. Подошвина 7 (атк: 6, пдч: 1), С. Гильфанова 5 (атк: 4, блк: 1), С. Сербина 4 (атк: 1, пдч: 1, блк: 2), либеро: Д. Пилипенко, П. Лысая.

«Тулица»: А. Щуринова 9 (атк: 6, пдч: 2, блк: 1), Т. Шаманаева 7 (атк: 4, блк: 3), О. Вязовик 6 (атк: 6), А. Короваева 4 (атк: 4), В. Шатунова 3 (атк: 3), В. Растыкус 3 (атк: 2, блк: 1), Е. Бояркина 2 (атк: 2), К. Пугачёва 1 (пдч: 1), В. Козлова, Д. Шорохова, либеро: Д. Немова.