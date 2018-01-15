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Управляющие компании весной «отключат» от коммунального денежного потока

Управляющие компании весной «отключат» от коммунального денежного потока

Инициировать переход на новый механизм сможет поставщик или потребитель.

Новая редакция проекта закона о прямых договорах с поставщиками ресурсов должна быть готова к 1 февраля – такое поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал Минстрою, Минэнерго и Минэкономразвития.
 
Срок принятия нового закона — не позднее 1 марта 2018 года.
 
В 2017 году документ успел пройти первое чтение. Его рассмотрение депутаты Госдумы готовы были начать сразу после выхода с каникул, однако авторы законопроекта попросили отсрочку для доработки, сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую. Она отметила, что законопроект уже претерпел изменения. В первоначальной версии ресурсоснабжающая организация могла отказать собственникам жилья в переходе на прямые договоры. Теперь же перечень оснований для отказа установит правительство, что сократит число необоснованных отказов.
 
Отрезать управляющие компании от коммунального денежного потока предложил в середине декабря президент Владимир Путин. По его словам, проблема в том, что УК собирают деньги за коммунальные ресурсы, но не всегда вовремя и полностью расплачиваются с поставщиками.
 
Новая система позволит перечислять плату за ресурсы напрямую поставщику.
Инициировать переход на новый механизм сможет поставщик или потребитель.
В документ при доработке были также внесены поправки, ужесточающие ответственность УК за выставление двойных квитанций при переходе потребителей на прямую оплату ресурсов.
 
Внимательные потребители и сегодня могут получить от УК половину излишне начисленной суммы. Если дом перешел на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией, то УК может начислить платежи за ресурсы только в составе общедомовых нужд. Он отметил, что если УК начисляет платежи за те же ресурсы, за которые потребители рассчитываются напрямую с поставщиками, то налицо факт мошенничества.
 
Кроме этого, с 2018 года собственники уже могут отстаивать свои права при завышении платежей с помощью новой нормы. Для этого потребитель, обнаружив в квитанции завышенные суммы, должен направить в адрес УК письменное заявление о выплате штрафа. Если факт завышения подтвердится, УК обязана выплатить внимательному потребителю половину от сверх начисленной суммы в течение двух месяцев. Избежать этого компания может, устранив нарушение до обращения потребителя или же доказав, что неправильная сумма появилась в платежке по вине владельца жилья.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:15 +3
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