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Ранним утром в Туле сгорел «Рено Логан»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ранним утром в Туле сгорел «Рено Логан»

К счастью, никто не пострадал.

27 декабря в 4.21 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Рено Логан», расположенного в Туле на ул. М. Смирнова.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 4.30, через четыре минуты огонь был потушен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.


Фото из группы ВКонтакте: «Подслушано Тула».

В результате происшествия выгорел салон автомобиля, багажное отделение, сгорели колеса, оплавилось оборудование моторного отсека, повреждено лакокрасочное покрытие.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:14 +2
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