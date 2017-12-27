Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Ранним утром в Туле сгорел «Рено Логан»
К счастью, никто не пострадал.
27 декабря в 4.21 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Рено Логан», расположенного в Туле на ул. М. Смирнова.
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 4.30, через четыре минуты огонь был потушен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Фото из группы ВКонтакте: «Подслушано Тула».
В результате происшествия выгорел салон автомобиля, багажное отделение, сгорели колеса, оплавилось оборудование моторного отсека, повреждено лакокрасочное покрытие.
Причина пожара устанавливается.
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