Ранним утром в Туле сгорел «Рено Логан»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

27 декабря в 4.21 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Рено Логан», расположенного в Туле на ул. М. Смирнова.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 4.30, через четыре минуты огонь был потушен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.



Фото из группы ВКонтакте: «Подслушано Тула».

В результате происшествия выгорел салон автомобиля, багажное отделение, сгорели колеса, оплавилось оборудование моторного отсека, повреждено лакокрасочное покрытие.

Причина пожара устанавливается.