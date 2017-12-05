В Туле пройдет Кубок города по буги-вуги

10 декабря с 12.00 до 20.00 в Туле в Городском концертном зале пройдет VIII Открытый кубок города по буги-вуги. Ежегодно это соревнование организовывает клуб свинговых танцев Ё.П.Р.С.Т.

Более 150 танцоров будут соревноваться в четырех категориях спортивного буги-вуги (в своих парах) и двух категориях социального буги-вуги (когда партнеры меняются после каждого танца, а судьи оценивают не только технику и драйв, но и умение танцора импровизировать с разными партнерами).

Организаторы отмечают, что с каждым годом турнир собирает все больше и больше танцевальных пар из разных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля и др.

В итоге по составу участников соревнование стало одним из самых представительных в сезоне.

Участники и зрители отмечают хорошую организацию и прекрасную домашнюю атмосферу турнира. Действительно, тульские бугеры ценят и любят своих гостей: все танцоры получают подарки — тематические пряники, а финалисты — кубки в виде самоваров.