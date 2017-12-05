Тульские каратисты завоевали 21 медаль на соревнованиях в Подмосковье

Фотографии предоставлены участниками соревнований

Они приняли участие в открытом Кубке главы Долгопрудного по полноконтактному караты и выступили на Чемпионате в Одинцово.

В воскресенье, 3 декабря, в Долгопрудном состоялся V Открытый Кубок главы города по полноконтактному каратэ. В тот же день в Одинцово прошёл Чемпионат Федерации традиционного каратэ России. Эти соревнования проходили в двух разделах: ката и кумитэ.

Тульскую область на соревнованиях представляли две команды Детско-Юношеской спортивной федерации каратэ Тульской области – воспитанники клуба каратэ-до «Чемпион».

В общей сложности туляки взяли в Подмосковье более 20 наград – 8 золотых медалей, 3 серебренных и 10 бронзовых. Спортсменов подготовили Григорий Суворинов, Станислав Максаков, Алексей Кондратьев и Борис Яценко.