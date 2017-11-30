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В Туле пройдет товарищеский матч по волейболу

В Туле пройдет товарищеский матч по волейболу

Приходите поддержать спортсменов!

6 декабря в Туле в манеже стадиона «Арсенал» состоится товарищеская игра между мужскими волейбольными командами 1-я Отдельная рота ДПС Рязанской области и сборной «Газпром межрегионгаз Тула». Начало встречи в 14.30.

Вход свободный. Приходите поддержать волейболистов!

Матч организован по инициативе и при личной поддержке генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула» Николая Воробьёва и начальника УГИБДД УМВД России по Тульской области полковника полиции Михаила Есакова.

К слову, Воробьёв и Есаков — любители волейбола и преданные болельщики волейбольного клуба «Тулица».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:04 +2
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