Тульские депутаты изменили меры поддержки многодетным семьям
Законопроект, принятый на заседании облдумы, касается семей, имеющих детей на гособеспечении.
Согласно действующей редакции закона, для назначения мер поддержки многодетным семьям не учитываются дети, находящиеся на полном обеспечении в государственных или муниципальных учреждениях. В Тульской области таких семей 42, в том числе под действующее законодательство подпадают семьи, где есть дети — воспитанники Суворовского училища. Чтобы восстановить право таких многодетных семей на дополнительную помощь, депутаты предложили учитывать детей, находящихся на государственном обеспечении.
После вступления в силу поправок в закон о мерах поддержки дети, находящиеся на гособеспечении, будут учитываться в составе семьи, семья будет считаться многодетной, сможет получать все положенные выплаты и льготы на всех детей, кроме тех, кто на гособеспечении.
Закон уточняет также круг совершеннолетних детей многодетной семьи: воспитанники, учащихся, студенты (курсанты) — до окончания обучения, проходящие срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
На исполнение закона в новой редакции потребуется дополнительное финансирование — 153 146 рублей в месяц.
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