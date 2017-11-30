Тульские депутаты изменили меры поддержки многодетным семьям

Согласно действующей редакции закона, для назначения мер поддержки многодетным семьям не учитываются дети, находящиеся на полном обеспечении в государственных или муниципальных учреждениях. В Тульской области таких семей 42, в том числе под действующее законодательство подпадают семьи, где есть дети — воспитанники Суворовского училища. Чтобы восстановить право таких многодетных семей на дополнительную помощь, депутаты предложили учитывать детей, находящихся на государственном обеспечении.

После вступления в силу поправок в закон о мерах поддержки дети, находящиеся на гособеспечении, будут учитываться в составе семьи, семья будет считаться многодетной, сможет получать все положенные выплаты и льготы на всех детей, кроме тех, кто на гособеспечении.

Закон уточняет также круг совершеннолетних детей многодетной семьи: воспитанники, учащихся, студенты (курсанты) — до окончания обучения, проходящие срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

На исполнение закона в новой редакции потребуется дополнительное финансирование — 153 146 рублей в месяц.