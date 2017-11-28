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Туляки предложили установить мемориальную доску генералу Павлу Грачеву

Туляки предложили установить мемориальную доску генералу Павлу Грачеву

Соответствующий вопрос рассмотрят на заседании комиссии по историческому наследию и городской топонимии.

К мэру Тулы Юрию Цкипури обратились жители с просьбой установить мемориальную доску генералу армии, министру обороны Российской Федерации (1992–1996) Павлу Грачеву на здании центра образования №6 на Косой Горе, в котором он учился. 1 января 2018 года Грачеву исполнилось бы 70 лет.

30 ноября вопрос установки мемориальной доски рассмотрят на заседании комиссии по историческому наследию и городской топонимии.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:11 −3
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