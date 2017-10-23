Тульский велогонщик принес России серебро чемпионата Европы

20 октября в Берлине завершился второй день финалов чемпионата Европы по велоспорту на треке, призером которого стал гонщик команды Marathon-Tula Cycling Team Максим Пискунов. Пискунов завоевал серебро в гонке с выбыванием, проиграв только сопернику из Бельгии Гербену Тайссену. Третьим стал португалец Руй Оливейра.

Для 20-летнего Пискунова это первая медаль чемпионатов Европы в «элите». За день до этого он стал седьмым в скрэтче.

«Вчера в скрэтче, конечно, хотелось большего, но я правда сделал все что мог. В скрэтче хорошо разогнался, а сегодня старался ехать технично. Гонка с выбыванием, она особенная, моя любимая, и в ней не получится экономить силы. Чуть-чуть не хватило меня в конце, но ничего, будем работать, — сказал Пискунов. — Сейчас очень рад медали. Посвящаю ее своим близким, семье, личному тренеру, сборной России!»

Президент компании «Марафон Групп», генеральный спонсор Marathon-Tula Cycling Team Александр Винокуров:

«Первая медаль чемпионата Европы — большое событие в жизни спортсмена, и я от души поздравляю Максима с серебром. Помочь ребятам раскрыть свой потенциал и добиться успеха в спорте высших достижений — цель нашего с админстрацией Тульской области проекта по созданию Marathon-Tula Cycling Team, и каждая новая победа ребят приносит огромное удовлетворение и вселяет надежду в большое будущее команды. Желаю Максиму и всем ребятам удачи в оставшиеся дни соревнований и — встретимся на треке!»

Команда MARATHON-TULA Cycling team была создана в начале 2017 года по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и президента инвестиционной компании «Марафон Групп» Александра Винокурова. Цель сотрудничества администрации Тульской области и «Марафон Групп» — поддержка и развитие российского велоспорта. Основными задачами проекта являются достижение стабильно высоких результатов на международных соревнованиях и подготовка спортсменов, входящих в сборную команду России, к Олимпийским играм 2020 года в Токио.