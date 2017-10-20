В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенала» с ЦСКА

Фото из архива Myslo.

В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – ЦСКА, который состоится 27 октября в 19.30.



Время работы касс Центрального стадиона:

20 октября: с 13.00 до 19.00

21, 22 октября: с 12.00 до 18.00

23-26 октября: с 13.00 до 19.00

27 октября: с 9.00 до 20.30

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб (контактный телефон 8-905-118-09-09, сотрудник ПФК «Арсенал» по работе с болельщиками Михаил Максимов).



Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор №8) осуществляется по предварительной коллективной заявке.



Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, 8(4872)-57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.