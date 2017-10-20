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В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенала» с ЦСКА
Фото из архива Myslo.

В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенала» с ЦСКА

Игра состоится на Центральном стадионе 27 октября.

В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – ЦСКА, который состоится 27 октября в 19.30. 

Время работы касс Центрального стадиона:

  • 20 октября: с 13.00 до 19.00 
  • 21, 22 октября: с 12.00 до 18.00 
  • 23-26 октября: с 13.00 до 19.00 
  • 27 октября: с 9.00 до 20.30 

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб (контактный телефон 8-905-118-09-09, сотрудник ПФК «Арсенал» по работе с болельщиками Михаил Максимов). 

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор №8) осуществляется по предварительной коллективной заявке. 

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, 8(4872)-57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев. 

Поддержим «Арсенал» в матче с участником Лиги чемпионов и многократным призером чемпионата России!

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