Фото из архива Myslo.

В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Краснодар». Игра состоится в пятницу, 29 сентября, в 19.30.

Время работы касс Центрального стадиона:

22 сентября: с 13.00 до 19.00.

23-24 сентября: с 12.00 до 18.00.

25-28 сентября: с 13.00 до 19.00.

29 сентября: с 9.00 до 20.30.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (1-3-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб (контактный телефон 8-905-118-09-09, сотрудник ПФК «Арсенал» по работе с болельщиками Михаил Максимов).

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 8) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, (4872) 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.