новости
новости
Регистрация
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Краснодар»
Фото из архива Myslo.

Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Краснодар»

Игра состоится 29 сентября в 19.30.

В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Краснодар». Игра состоится в пятницу, 29 сентября, в 19.30.

Время работы касс Центрального стадиона:

  • 22 сентября: с 13.00 до 19.00.
  • 23-24 сентября: с 12.00 до 18.00.
  • 25-28 сентября: с 13.00 до 19.00.
  • 29 сентября: с 9.00 до 20.30.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (1-3-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб (контактный телефон 8-905-118-09-09, сотрудник ПФК «Арсенал» по работе с болельщиками Михаил Максимов).

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 8) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, (4872) 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

 
Сюжет: Арсенал
Назначен главный арбитр на матч «Арсенала» с «Уфой»
Спорт
Назначен главный арбитр на матч «Арсенала» с «Уфой»
вчера, в 09:21, 46 486 3
Аналитика: «Арсенал» в Тамбове – что это было?
Спорт
Аналитика: «Арсенал» в Тамбове – что это было?
20 сентября, в 21:10, 36 2743 3
«Арсенал» вылетел из Кубка России
Спорт
«Арсенал» вылетел из Кубка России
20 сентября, в 16:56, 83 1955 5
ФК «Тамбов» пообещал «разобрать оружейников»
Спорт
ФК «Тамбов» пообещал «разобрать оружейников»
19 сентября, в 15:29, 25 1160 0
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:31 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналКраснодарфутбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники тульской Росгвардии вернулись из командировки с Северного Кавказа
Сотрудники тульской Росгвардии вернулись из командировки с Северного Кавказа
В Туле создадут народную коллекцию новогодних гирлянд
В Туле создадут народную коллекцию новогодних гирлянд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.