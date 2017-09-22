Фото из архива Myslo.
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Краснодар»
Игра состоится 29 сентября в 19.30.
В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Краснодар». Игра состоится в пятницу, 29 сентября, в 19.30.
Время работы касс Центрального стадиона:
- 22 сентября: с 13.00 до 19.00.
- 23-24 сентября: с 12.00 до 18.00.
- 25-28 сентября: с 13.00 до 19.00.
- 29 сентября: с 9.00 до 20.30.
Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (1-3-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб (контактный телефон 8-905-118-09-09, сотрудник ПФК «Арсенал» по работе с болельщиками Михаил Максимов).
Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 8) осуществляется по предварительной коллективной заявке.
Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, (4872) 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.
вчера, в 09:21, 46 486 3
20 сентября, в 21:10, 36 2743 3
20 сентября, в 16:56, 83 1955 5
19 сентября, в 15:29, 25 1160 0