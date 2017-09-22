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Сотрудники тульской Росгвардии вернулись из командировки с Северного Кавказа
Фото пресс-службы Росгвардии.

Сотрудники тульской Росгвардии вернулись из командировки с Северного Кавказа

Правоохранителей встретили родные и близкие.

21 сентября из служебной командировки вернулся специальный отряд быстрого реагирования Управления Росгвардии по Тульской области. В течение трех месяцев бойцы выполняли специальные служебно-боевые задачи по задержанию подозреваемых в совершении преступлений различной степени тяжести, в том числе террористической направленности.

В Туле сотрудников отряда под звуки военного оркестра встретили руководители Управления Росгвардии, родные и близкие, коллеги по службе.

Начальник управления Росгвардии по Тульской области полковник Олег Петрик поздравил бойцов с успешным прибытием из командировки, поблагодарил сотрудников за добросовестное выполнение служебных обязанностей в непростых условиях, а их родных и близких за проявленное терпение и понимание. Отметил, что отряд с честью выполнил все поставленные перед ним служебно-боевые задачи.

После краткосрочного отпуска сотрудники приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:41 +7
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