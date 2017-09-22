В Туле создадут народную коллекцию новогодних гирлянд

30 сентября 2017 года в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» в ЦПКиО им. Белоусова будет проходить выставка «Эволюция новогодних гирлянд». Любой желающий сможет принять участие в мероприятии и внести свой вклад в создание большой народной коллекции праздничных изделий.

Каждое электрическое украшение будет идентифицировано по имени владельца, визуальному исполнению, году выпуска и названию. Специалисты АО «ТНС энерго Тула» специально подготовят для участников и гостей однодневной выставки справочную информацию и соберут занимательные факты из истории разработки, дизайна и производства отдельных экспонатов.

– Мы с радостью представим ваш экспонат на выставке! А если экспонатам требуется ремонт, то наши инженеры постараются восстановить былую работоспособность и яркость старых гирлянд. По завершении выставки каждый образец будет возвращен своему владельцу в исправном состоянии. Пусть первая подобная народная коллекция, которую мы соберем с вами в рамках фестиваля «Вместе ярче», не просто вызовет интерес, но и станет нашей новой доброй традицией! — отметила руководитель пресс-службы АО «ТНС энерго Тула» Юлия Румянцева.

Если у вас есть желание поучаствовать в формировании народной коллекции праздничных гирлянд и дома сохранились электрические украшения советского периода, то с 25 по 28 сентября сообщить об этом можно по тел. 25-09-70, доб. 228 (в пресс-службу АО «ТНС энерго Тула»).

Раритеты 70-80-х и даже 40-х годов займут самое достойное место в экспозиции, после чего обязательно будут возвращены владельцам.

Кроме того, сотрудники АО «ТНС энерго Тула» приготовили серию интерактивных игр, приуроченных к фестивалю «Вместе ярче». Самых смелых, ловких и находчивых участников ждут интересные призы, среди которых есть технологические новинки из области энергосбережения и специальные тайм-блоки для школьного расписания уроков.