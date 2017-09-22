новости
новости
Регистрация
В Туле создадут народную коллекцию новогодних гирлянд

В Туле создадут народную коллекцию новогодних гирлянд

Энергетики покажут тулякам выставку «Эволюция новогодних гирлянд».

30 сентября 2017 года в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» в ЦПКиО им. Белоусова будет проходить выставка «Эволюция новогодних гирлянд». Любой желающий сможет принять участие в мероприятии и внести свой вклад в создание большой народной коллекции праздничных изделий.

Каждое электрическое украшение будет идентифицировано по имени владельца, визуальному исполнению, году выпуска и названию. Специалисты АО «ТНС энерго Тула» специально подготовят для участников и гостей однодневной выставки справочную информацию и соберут занимательные факты из истории разработки, дизайна и производства отдельных экспонатов.

– Мы с радостью представим ваш экспонат на выставке! А если экспонатам требуется ремонт, то наши инженеры постараются восстановить былую работоспособность и яркость старых гирлянд. По завершении выставки каждый образец будет возвращен своему владельцу в исправном состоянии. Пусть первая подобная народная коллекция, которую мы соберем с вами в рамках фестиваля «Вместе ярче», не просто вызовет интерес, но и станет нашей новой доброй традицией! — отметила руководитель пресс-службы АО «ТНС энерго Тула» Юлия Румянцева.

Если у вас есть желание поучаствовать в формировании народной коллекции праздничных гирлянд и дома сохранились электрические украшения советского периода, то с 25 по 28 сентября сообщить об этом можно по тел. 25-09-70, доб. 228 (в пресс-службу АО «ТНС энерго Тула»).

Раритеты 70-80-х и даже 40-х годов займут самое достойное место в экспозиции, после чего обязательно будут возвращены владельцам.

Кроме того, сотрудники АО «ТНС энерго Тула» приготовили серию интерактивных игр, приуроченных к фестивалю «Вместе ярче». Самых смелых, ловких и находчивых участников ждут интересные призы, среди которых есть технологические новинки из области энергосбережения и специальные тайм-блоки для школьного расписания уроков.

сегодня, в 09:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
выставка старых новогодних гирлянд
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Краснодар»
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Краснодар»
Специальное предложение для именинников в кофейне «Шоколад»
Специальное предложение для именинников в кофейне «Шоколад»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.