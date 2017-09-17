Андрей Кузнецов примет участие в теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Тульский теннисист Андрей Кузнецов сыграет с сербом Виктором Троицки на старте турнира в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Р-Спорт».

Турнир, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов, пройдет с 18 по 24 сентября. Жеребьевка соревнований прошла в субботу, 16 сентября.

Кузнецов в матче первого круга встретится с Троицки, Михаил Южный сыграет с теннисистом, который пройдет квалификацию. Россиянин Даниил Медведев сразится с итальянцем Томасом Фаббиано, Евгений Донской — с португальцем Жоао Соузой.