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Андрей Кузнецов примет участие в теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Андрей Кузнецов примет участие в теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Первым соперником нашего земляка станет Виктор Троицки.

Тульский теннисист Андрей Кузнецов сыграет с сербом Виктором Троицки на старте турнира в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Р-Спорт».

Турнир, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов, пройдет с 18 по 24 сентября. Жеребьевка соревнований прошла в субботу, 16 сентября.

Кузнецов в матче первого круга встретится с Троицки, Михаил Южный сыграет с теннисистом, который пройдет квалификацию. Россиянин Даниил Медведев сразится с итальянцем Томасом Фаббиано, Евгений Донской — с португальцем Жоао Соузой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:39 +1
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