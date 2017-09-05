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В Туле молодежная сборная России по футболу сыграет со сборной Гибралтара
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

В Туле молодежная сборная России по футболу сыграет со сборной Гибралтара

Начало отборочного матча чемпионата Европы-2019 – в 19.00.

Сегодня, 5 сентября, на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле отборочный матч ЧЕ-2019 проведут молодежные сборные России и Гибралтара. Начало встречи в 19.00. Бесплатные билеты на матч (не более трех в одни руки) можно получить в кассах Центрального стадиона с 17.00 до 20.00.

Сегодняшнюю встречу рассудят арбитры из Казахстана. Главный судья — Фуркат Атажанов. Ассистенты: Алибек Аубакиров и Александр Павлов. Резервный арбитр — Данияр Сахи.

В отборочных матчах молодежного Евро-2019 участвуют 54 команды. В финал турнира напрямую выйдут победители девяти групп. Четыре сборных, занявшие второе место в группе, разыграют еще две путевки в финал в ноябре 2018 года в стыковых матчах.

Финал молодежного чемпионата Европы, который является отбором на Олимпиаду-2020 в Японии, пройдет летом 2019 года в Италии и Сан-Марино.

Стартовый матч отборочной кампании российская сборная провела в Москве 31 августа с Арменией. Несмотря на большое преимущество россиян, встреча завершилась нулевой ничьей.

Сборная Гибралтара провела уже три квалификационных матча: с Австрией, Арменией (по 0:3) и Сербией (0:4).

На тульском стадионе не впервые проходят официальные матчи международных сборных. В октябре 1997 года юношеская сборная России встретилась с Югославией в отборочном матче чемпионата Европы-1998. Тогда сборные сыграли вничью — 2:2.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:18 +2
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Центральный стадион АрсеналТула

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