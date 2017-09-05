5 сентября в Туле ограничено движение транспорта на улице Жаворонкова и улице Агеева
Ограничения связаны с проведением в городе Туле футбольного матча на центральном стадионе АНО ПФК «Арсенал».
В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия по улице Жаворонкова (на участке от улицы Мориса Тореза до проспекта Ленина), а также по улице Агеева (на участке от улицы Н. Руднева до проспекта Ленина) будут:
- запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств 5 сентября 2017 с 00.00 до 22.00;
- ограничено движение всех видов транспортных средств 5 сентября 2017 с 8.00 до 22.00.
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