Воспитанник «Арсенала» помог российской студенческой сборной победить бразильцев

В столице Тайваня, где проходит Летняя Универсиада 2017, состоялся первый тур футбольного турнира. Его открыли студенческие команды из России и Бразилии.

На протяжении двух таймов обе команды боролись за преимущество – к 90-й минуте счёт был 2:2. На пятой минуте добавочного времени нападающий Николай Обольский помог российской сборной вырваться вперёд и одержать убедительную победу. Это позволило нашим футболистам попасть во второй тур, где они 21 августа встретятся с командой из Италии.

Николай Обольский родился и вырос в Туле, начал заниматься футболом на базе тульского «Арсенала». Сейчас выступает за юношеские сборные России и играет за московское «Динамо» на позиции нападающего. В составе столичного клуба за сезон 2015/2016 отыграл шесть матчей.