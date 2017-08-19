новости
новости
Регистрация
Воспитанник «Арсенала» помог российской студенческой сборной победить бразильцев

Воспитанник «Арсенала» помог российской студенческой сборной победить бразильцев

Матч состоялся в рамках молодёжной Летней Универсиады, которая проходит в тайваньском Тайбэе.

В столице Тайваня, где проходит Летняя Универсиада 2017, состоялся первый тур футбольного турнира. Его открыли студенческие команды из России и Бразилии.

На протяжении двух таймов обе команды боролись за преимущество – к 90-й минуте счёт был 2:2. На пятой минуте добавочного времени нападающий Николай Обольский помог российской сборной вырваться вперёд и одержать убедительную победу. Это позволило нашим футболистам попасть во второй тур, где они 21 августа встретятся с командой из Италии.

Николай Обольский родился и вырос в Туле, начал заниматься футболом на базе тульского «Арсенала». Сейчас выступает за юношеские сборные России и играет за московское «Динамо» на позиции нападающего. В составе столичного клуба за сезон 2015/2016 отыграл шесть матчей.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:12 +2
Другие статьи по темам
Событие
футболУниверсиада 2017студенческая сборная по футболувоспитанник Арсенала
Люди
Николай Обольский
Место
Тайвань

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России могут появиться полимерные деньги
В России могут появиться полимерные деньги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.