Тульские велогонщицы завоевали две медали в первый день чемпионата России

Фото Федерации велосипедного спорта России.

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по велоспорту на треке. Более 200 сильнейших спортсменов разыгрывают медали в индивидуальных и командных видах программы: командном и индивидуальном спринте, командной гонке преследования, кейрине, омниуме и мэдисоне.

В первый день соревнований отлично выступили тульские велогонщицы. Татьяна Киселёва в паре с Наталией Антоновой из Санкт-Петербурга завоевали серебро в командном спринте. В этой же дисциплине бронзу добыли тулячки Екатерина Королева и Ольга Гончарова.