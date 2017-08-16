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Тульские велогонщицы завоевали две медали в первый день чемпионата России
Фото Федерации велосипедного спорта России.

Тульские велогонщицы завоевали две медали в первый день чемпионата России

В нашей копилке серебро и бронза.

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по велоспорту на треке. Более 200 сильнейших спортсменов разыгрывают медали в индивидуальных и командных видах программы: командном и индивидуальном спринте, командной гонке преследования, кейрине, омниуме и мэдисоне.

В первый день соревнований отлично выступили тульские велогонщицы. Татьяна Киселёва в паре с Наталией Антоновой из Санкт-Петербурга завоевали серебро в командном спринте. В этой же дисциплине бронзу добыли тулячки Екатерина Королева и Ольга Гончарова.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:29 +2
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