Фото Федерации велосипедного спорта России.
Тульские велогонщицы завоевали две медали в первый день чемпионата России
В нашей копилке серебро и бронза.
В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по велоспорту на треке. Более 200 сильнейших спортсменов разыгрывают медали в индивидуальных и командных видах программы: командном и индивидуальном спринте, командной гонке преследования, кейрине, омниуме и мэдисоне.
В первый день соревнований отлично выступили тульские велогонщицы. Татьяна Киселёва в паре с Наталией Антоновой из Санкт-Петербурга завоевали серебро в командном спринте. В этой же дисциплине бронзу добыли тулячки Екатерина Королева и Ольга Гончарова.
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