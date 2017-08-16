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Туляк завоевал бронзу на чемпионате России по воздухоплавательному спорту
Фото из соцсетей.

Туляк завоевал бронзу на чемпионате России по воздухоплавательному спорту

В ближайшее время 21-летний Дмитрий Жохов получит звание мастера спорта по воздухоплавательному спорту.

С 8 по 15 августа в Рязани состоялся 23-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Сборная Тульской области была представлена пятью экипажами — пилоты Дмитрий и Олег Жоховы на аэростатах «Аэронатц-Оса» и «Сапфир-спорт», Андрей Кульков на аэростате «Хола», Юлия Селезнева на аэростате «Тульская область» и Олег Снетков на аэростате «Барбадос-спорт».

Как сообщает Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области, в состоявшихся за неделю шести спортивных полетах пилоты выполнили 23 задания.

Самый молодой пилот России 21-летний туляк Дмитрий Жохов в упорной борьбе завоевал бронзу.

Первое и второе места заняли Иван Меняйло (Красногорск) и Сергей Латыпов (Москва). В первую десятку лучших воздухоплавателей страны впервые вошли сразу четыре тульских пилота.

Результат, показанный Дмитрием соревнованиях, позволит ему в ближайшее время получить звание мастера спорта по воздухоплавательному спорту.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:59 +1
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