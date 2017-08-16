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36-летний туляк обналичил 290 000 рублей с украденных банковских карт
Фото: vladnews.ru

36-летний туляк обналичил 290 000 рублей с украденных банковских карт

За это его будут судить.

В Туле завершено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении в крупном размере.

Следствие установило, что 15 июня 2017 года мужчина, используя устройство для сканирования сигнализации, вскрыл одну из машин на парковке торгового центра Тулы. Из автомобиля подозреваемый похитил портмоне. Там находились 3 банковские карты, список пин-кодов от них, медицинская справка и СНИЛС. В тот же день злоумышленник снял с похищенных карт в банкомате 290 000 рублей.

Сейчас обвиняемого отправили под домашний арест. Часть похищенных средств – 130 000 рублей – он возместил потерпевшему, оставшиеся 160 000 стражи правопорядка изъяли у него в процессе обыска.

Уголовное дело передано в суд.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:34 +2
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