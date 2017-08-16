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Тульские авиамоделисты завоевали три медали на чемпионате Европы
Фото предоставлено участниками.

Тульские авиамоделисты завоевали три медали на чемпионате Европы

Наши спортсмены отлично выступили, несмотря на сложные погодные условия.

В Венгрии на аэродроме в городе Бекешчаба состоялся чемпионат Европы по авиамодельному спорту. В составе российской сборной спортивную честь страны защищали и представители Тульской области: мастер спорта России международного класса, председатель областной Федерации авиамодельного спорта Юрий Моисеев и заслуженный тренер, мастер спорта России международного класса Евгений Яковлев.

Перед чемпионатом прошли состязания этапа Кубка мира. В них принимал участие Евгений Яковлев. В результате напряженной борьбы наш спортсмен завоевал серебряную медаль в личном зачете. Евгения обошел только действующий чемпион мира из Словакии.

Чемпионат Европы проходил в сложнейших погодных условиях. Температура воздуха поднималась до +42 градусов в тени! Это значительно усложняло настройку техники, ведь на авиамоделях используются двигатели внутреннего сгорания с воздушных охлаждением, которые работают на оборотах до 35 тысяч в минуту.

Опыт и длительная подготовка позволили нашим спортсменам показать достойный результат.

В результате многодневной борьбы у представителей Тульской области три награды:

  • Евгений Яковлев стал серебряным призером;
  • Юрий Моисеев в составе экипажа с пилотом Павлом Наркевич (Москва) завоевал серебро и бронзу.

Этот результат позволил нашим спортсменам войти в состав кандидатов в сборную команду страны на 2018 год.

Успехи наших спортсменов стали возможными благодаря поддержке и финансированию аккредитованных спортивных федераций Тульской области.

– Хотел бы от имени авиамоделистов Тульской области выразить благодарность губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину за его личное участие в развитии спорта в регионе, – говорит председатель Федерации авиамодельного спорта Юрий Моисеев. – Мы также благодарны за поддержку председателю областной Думы Сергею Алексеевичу Харитонову, региональному министерству молодежной политики и комитету по спорту. В нашем регионе создаются достойные условия для того, чтобы спортсмены могли готовиться к соревнованиям и показывать высокие результаты.

Впереди у наших спортсменов чемпионат России в Липецкой области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:29 +5
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