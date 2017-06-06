7 июня в Туле будут перебои с холодной водой

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

В связи с подготовкой к работе в зимних условиях Непрейковского водозабора 7 июня с 8.00 по 8 июня до 8.00 в Скуратовских поселках, в поселках Косая Гора, Менделеевский, Рассвет, Хопилово, Иншинский, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово будет прекращена подача холодной воды.

Кроме того, пониженное давление холодной воды будет:

В Центральном, Советском, Привокзальном округах Тулы южнее ул. Гоголевской,

д. Гостеевка,

Новомосковского шоссе,

в квартале, ограниченном пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Рязанской — Калужским шоссе,

в районе Зеленстроя,

в Скуратовском микрорайоне.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.