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7 июня в Туле будут перебои с холодной водой

7 июня в Туле будут перебои с холодной водой

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

В связи с подготовкой к работе в зимних условиях Непрейковского водозабора 7 июня с 8.00 по 8 июня до 8.00 в Скуратовских поселках, в поселках Косая Гора, Менделеевский, Рассвет, Хопилово, Иншинский, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово будет прекращена подача холодной воды.

Кроме того, пониженное давление холодной воды будет:

  • В Центральном, Советском, Привокзальном округах Тулы южнее ул. Гоголевской,
  • д. Гостеевка,
  • Новомосковского шоссе,
  • в квартале, ограниченном пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Рязанской — Калужским шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в Скуратовском микрорайоне.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:00 +1
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