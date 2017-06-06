7 июня в Туле будут перебои с холодной водой
Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».
В связи с подготовкой к работе в зимних условиях Непрейковского водозабора 7 июня с 8.00 по 8 июня до 8.00 в Скуратовских поселках, в поселках Косая Гора, Менделеевский, Рассвет, Хопилово, Иншинский, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово будет прекращена подача холодной воды.
Кроме того, пониженное давление холодной воды будет:
- В Центральном, Советском, Привокзальном округах Тулы южнее ул. Гоголевской,
- д. Гостеевка,
- Новомосковского шоссе,
- в квартале, ограниченном пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Рязанской — Калужским шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в Скуратовском микрорайоне.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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