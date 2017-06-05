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За выходные в Тульской области в ДТП пострадали два ребенка
Фото УГИБДД по Тульской области.

За выходные в Тульской области в ДТП пострадали два ребенка

К счастью, они получили незначительные травмы.

3 июня в 18.30 на 284-м километре автодороги М-2 «Крым» 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» врезался в «Мицубиси Лансер». В аварии пострадал 14-летний пассажир «Фольксвагена». После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой. На момент ДТП подросток находился на переднем пассажирском сиденье и был пристегнут ремнем безопасности.

 

4 июня в 9.49 в Кимовске на перекрестке улиц Бессолова и Первомайской 68-летний мужчина, управляя автомобилем «Хонда cr-v», столкнулся с автофургоном «Хёндэ».

В ДТП пострадали пассажиры «Хонды»: 59-летняя женщина (госпитализирована) и двухлетний мальчик (после оказания медицинской помощи отпущен домой). На момент аварии ребенок находился в машине без детского удерживающего устройства.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:10 +1
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