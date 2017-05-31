1 июня в Туле будут работать летние читальные залы
Мероприятия пройдут в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Кировском сквере и на площадках у библиотек.
В День защиты детей библиотеки МУК «Тульская библиотечная система», в рамках проекта «Библиотека под зонтиком», открывают летние читальные залы.
Мероприятия пройдут в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Кировском сквере и на площадках у библиотек.
В рамках праздника гостей ждут: конкурсно-игровые программы, литературно-музыкальные праздники, кукольные спектакли, викторины и многое другое. В летних читальных залах можно будет выбрать книги любого жанра: детективы, фантастику, приключения, классику, прозу и поэзию, детскую литературу.
Дополнительная информация по телефону 35-53-67.
План мероприятий на 1 июня в День защиты детей
|
Название летнего читального зала
|
Место проведения
|
Ответственный
|
План мероприятий
|
«Библиотека под зонтиком»
|
детский сквер Пролетарского округа (напротив ТЦ «Кировский»)
|
ЦГБ
им. Л.Н. Толстого
|
Конкурсно - игровая программа
«Мир всем детям на планете»
11.00 - 11.15 - Обзорная экскурсия по библиоэкспрессу;
11.00 - 15.00 - Книжная выставка «Книга в летнем рюкзаке»;
11.00 - 15.00 - Акция буккросинг «Хорошие книги в хорошие руки»;
11.30 - 13.00 – Викторина «Сказочное царство-мудрое государство»;
12.00 - 13.00 - Мастер класс по оригами «Чудеса своими руками»;
13.00 - 15.00 - Конкурс рисунков «Акварельная поляна»;
13.00 - 15.00 - Игра-ходилка «Путешествие по России»
|
«Читай - дворик на Кауля»
|
сквер на
улице Кауля, 10
|
модельная библиотека
№ 1
|
11.30 - 13.00
Литературно-музыкальный праздник
«Остров Читалия на планете Лето»
- Литературно-музыкальная композиция «Летнее чтение -вот это приключение»;
- Игра-викторина «Читали! Знаем!»;
- Экологическое лото «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой»;
- Подвижная игра «Задом наперёд совсем наоборот»;
- Рисуем на асфальте «Сказочное многоцветье»
- Словесно-дидадиктическая игра « Весёлые Да-Нетки»;
- Библиотечная выставка «Почитаем, поиграем и журналы полистаем»
|
«Литературная скамейка»
|
Комсомольский парк культуры и отдыха
|
модельная библиотека
№ 3
им. В.Ф. Руднева
|
«Литературная скамейка»
11.00 - День веселого творчества «Город мастеров»;
12.00 - Праздник «Приключения в волшебной стране»;
13.00 - Буккроссинг «Прочитай, отдай другому»
|
«Библиотека под зонтиком»
|
сквер
ДК «Косогорец»
|
модельная библиотека
№ 8
|
11.00 - 13.00
Литературно-игровая программа «Здравствуй, лето!»
В программе:
- Литературная викторина «Любимые сказки»;
- Поэтическая минутка «Мое любимое стихотворение»;
- Арт-площадка «Нарисуй лето»;
- Буккроссинг «Я прочитал, а Ты…»
|
«Читалочка»
|
Пролетарский парк культуры и отдыха
|
модельная библиотека
№ 14
|
11.00 - 13.00
Праздник
«Лето книжное, будь со мной!»
Парад викторин:
- Викторина «Знатоки природы»;
- Викторина «Загадки леса»;
- Викторина «Лесные жмурки»;
- Викторина «Загадки леса»;
- Викторина «Чепушинки леса»
Викторины будут сочетаться с игровой, развлекательной программой, подготовленной массовиками-затейниками Парка культуры и отдыха Пролетарского района
|
«Библиосундучок»
|
городской парк «Рогожинский»
|
библиотека -филиал № 11
|
11.00 - 13.00
«Библиосундучок»
- Подвижные игры вместе с Солнышком: « Солнышко и дождик»; «Разноцветные флажки»; «Лягушки -хохотушки»; « Как живешь?»;
- Кукольный спектакль « Катя и Лиса»;
- Обслуживание читателей
|
«Литературная площадка»
|
площадка
Скуратовского
микрорайона
|
библиотека -филиал № 18
|
«Библиосерпантин»
12.00 - Викторина «Литературные загадки»;
12.00 - 14.00 - Библиотечная выставка «Книгу в руки мы возьмем и в чудесный мир войдем»;
12.00 - 14.00 - Буккроссинг «Найди свою книгу»;
12.30 - Конкурс рисунка на асфальте «Страна Фантазия»;
13.00 - 14.00 - Мастер-класс «Рукодельная полянка»
|
«Почитай - КА!»
|
Гарнизонный проезд, д.2г -2е.
|
библиотека-филиал № 19
|
«Мы хотим, чтоб наше лето, было книгами согрето!»
13.00 - Выставка-обзор «Вот оно какое, наше лето»;
13.30 - Викторина «Прогулки по лесу;
14.00 - Конкурс «Зашифрованные растения»;
14.30 - Физкульт-минутка «Назвался груздем…»;
15.00 - Литературная игра: «Отгадай героя»
|
«Книга на улице»
|
ул. Бондаренко,11 (площадка перед библиотекой)
|
библиотека-филиал № 22
|
10.00
Праздник
«Разные дети живут на планете»
- Викторина «Без книги хорошей я жить не могу»;
- Обзор литературы «Мастера улыбок»;
- Физкультминутка по стихотворениям С. Михалкова;
- Инсценировка сказки «Репка» на современный лад»;
- Игра «Сочиним сказку»;
- Конкурс рисунков на асфальте
|
«Лето зря не проводи – в библиотеку приходи!»
|
ЦРБ (сквер)
п. Ленинский,
ул. Ленина, д. 5
|
ЦРБ
|
10.00 - 12.00
PRO - движение книги
«Прочитай-ка!»
- Викторина «Добрый мир страны детства»;
- Краеведческая беседа «Встреча, дарованная судьбой» (А.С.Пушкин и А.С.Хомяков);
- Книжная выставка «Как вечно пушкинское слово»;
- Буккроссинг «Под книжным зонтиком»