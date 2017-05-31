1 июня в Туле будут работать летние читальные залы

Фото из архива Myslo.

Мероприятия пройдут в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Кировском сквере и на площадках у библиотек.

В День защиты детей библиотеки МУК «Тульская библиотечная система», в рамках проекта «Библиотека под зонтиком», открывают летние читальные залы.

Мероприятия пройдут в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Кировском сквере и на площадках у библиотек.

В рамках праздника гостей ждут: конкурсно-игровые программы, литературно-музыкальные праздники, кукольные спектакли, викторины и многое другое. В летних читальных залах можно будет выбрать книги любого жанра: детективы, фантастику, приключения, классику, прозу и поэзию, детскую литературу.

Дополнительная информация по телефону 35-53-67.

План мероприятий на 1 июня в День защиты детей