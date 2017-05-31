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1 июня в Туле будут работать летние читальные залы
Фото из архива Myslo.

1 июня в Туле будут работать летние читальные залы

Мероприятия пройдут в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Кировском сквере и на площадках у библиотек.

В День защиты детей библиотеки МУК «Тульская библиотечная система», в рамках проекта «Библиотека под зонтиком», открывают летние читальные залы.

Мероприятия пройдут в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Кировском сквере и на площадках у библиотек.

В рамках праздника гостей ждут: конкурсно-игровые программы, литературно-музыкальные праздники, кукольные спектакли, викторины и многое другое. В летних читальных залах можно будет выбрать книги любого жанра: детективы, фантастику, приключения, классику, прозу и поэзию, детскую литературу.

Дополнительная информация по телефону 35-53-67.

План мероприятий на 1 июня в День защиты детей

Название летнего читального зала

Место проведения

Ответственный

План мероприятий

«Библиотека под зонтиком»

детский сквер Пролетарского округа (напротив ТЦ «Кировский»)

ЦГБ

им. Л.Н. Толстого

Конкурсно - игровая программа

«Мир всем детям на планете»

11.00 - 11.15 - Обзорная экскурсия по библиоэкспрессу;

11.00 - 15.00 - Книжная выставка «Книга в летнем рюкзаке»;

11.00 - 15.00 - Акция буккросинг «Хорошие книги в хорошие руки»;

11.30 - 13.00 – Викторина «Сказочное царство-мудрое государство»;

12.00 - 13.00 - Мастер класс по оригами «Чудеса своими руками»;

13.00 - 15.00 - Конкурс рисунков «Акварельная поляна»;

13.00 - 15.00 - Игра-ходилка «Путешествие по России»

«Читай - дворик на Кауля»

сквер на

улице Кауля, 10

модельная библиотека

№ 1

11.30 - 13.00

Литературно-музыкальный праздник

«Остров Читалия на планете Лето»

- Литературно-музыкальная композиция «Летнее чтение -вот это приключение»;

- Игра-викторина «Читали! Знаем!»;

- Экологическое лото «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой»;

- Подвижная игра «Задом наперёд совсем наоборот»;

- Рисуем на асфальте «Сказочное многоцветье»

- Словесно-дидадиктическая игра « Весёлые Да-Нетки»;

- Библиотечная выставка «Почитаем, поиграем и журналы полистаем»

«Литературная скамейка»

Комсомольский парк культуры и отдыха

модельная библиотека

№ 3

им. В.Ф. Руднева

«Литературная скамейка»

11.00 - День веселого творчества «Город мастеров»;

12.00 - Праздник «Приключения в волшебной стране»;

13.00 - Буккроссинг «Прочитай, отдай другому»

«Библиотека под зонтиком»

сквер

ДК «Косогорец»

модельная библиотека

№ 8

11.00 - 13.00

Литературно-игровая программа «Здравствуй, лето!»

В программе:

- Литературная викторина «Любимые сказки»;

- Поэтическая минутка «Мое любимое стихотворение»;

- Арт-площадка «Нарисуй лето»;

- Буккроссинг «Я прочитал, а Ты…»

«Читалочка»

Пролетарский парк культуры и отдыха

модельная библиотека

№ 14

11.00 - 13.00

Праздник

«Лето книжное, будь со мной!»

Парад викторин:

- Викторина «Знатоки природы»;

- Викторина «Загадки леса»;

- Викторина «Лесные жмурки»;

- Викторина «Загадки леса»;

- Викторина «Чепушинки леса»

Викторины будут сочетаться с игровой, развлекательной программой, подготовленной массовиками-затейниками Парка культуры и отдыха Пролетарского района

«Библиосундучок»

городской парк «Рогожинский»

библиотека -филиал № 11

11.00 - 13.00

«Библиосундучок»

- Подвижные игры вместе с Солнышком: « Солнышко и дождик»; «Разноцветные флажки»; «Лягушки -хохотушки»; « Как живешь?»;

- Кукольный спектакль « Катя и Лиса»;

- Обслуживание читателей

«Литературная площадка»

площадка

Скуратовского

микрорайона

библиотека -филиал № 18

«Библиосерпантин»

12.00 - Викторина «Литературные загадки»;

12.00 - 14.00 - Библиотечная выставка «Книгу в руки мы возьмем и в чудесный мир войдем»;

12.00 - 14.00 - Буккроссинг «Найди свою книгу»;

12.30 - Конкурс рисунка на асфальте «Страна Фантазия»;

13.00 - 14.00 - Мастер-класс «Рукодельная полянка»

«Почитай - КА!»

Гарнизонный проезд, д.2г -2е.

библиотека-филиал № 19

«Мы хотим, чтоб наше лето, было книгами согрето!»

13.00 - Выставка-обзор «Вот оно какое, наше лето»;

13.30 - Викторина «Прогулки по лесу;

14.00 - Конкурс «Зашифрованные растения»;

14.30 - Физкульт-минутка «Назвался груздем…»;

15.00 - Литературная игра: «Отгадай героя»

«Книга на улице»

ул. Бондаренко,11 (площадка перед библиотекой)

библиотека-филиал № 22

10.00

Праздник

«Разные дети живут на планете»

- Викторина «Без книги хорошей я жить не могу»;

- Обзор литературы «Мастера улыбок»;

- Физкультминутка по стихотворениям С. Михалкова;

- Инсценировка сказки «Репка» на современный лад»;

- Игра «Сочиним сказку»;

- Конкурс рисунков на асфальте

«Лето зря не проводи – в библиотеку приходи!»

ЦРБ (сквер)

п. Ленинский,

ул. Ленина, д. 5

ЦРБ

10.00 - 12.00

PRO - движение книги

«Прочитай-ка!»

- Викторина «Добрый мир страны детства»;

- Краеведческая беседа «Встреча, дарованная судьбой» (А.С.Пушкин и А.С.Хомяков);

- Книжная выставка «Как вечно пушкинское слово»;

- Буккроссинг «Под книжным зонтиком»

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:35 0
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