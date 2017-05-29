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«Арсенал» сохранил место в Премьер-лиге: фоторепортаж
Фото Александры Дроздовой.

«Арсенал» сохранил место в Премьер-лиге: фоторепортаж

Предлагаем вам вспомнить самые яркие моменты матча оружейников с «Енисеем».

«Арсенал» сумел сохранить место в Премьер-лиге. Во втором стыковом матче команда Кирьякова обыграла с минимальным счетом красноярский «Енисей».

В этом сезоне туляки изрядно потрепали нервы болельщикам своей игрой.

Какие изменения ждут команду, надеемся, узнаем уже в ближайшем будущем. А пока предлагаем вам вспомнить самые яркие моменты вчерашней игры! Смотрите наш большой фоторепортаж!

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Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 35
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 36
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 37
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 38
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 39
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Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 41
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 42
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 43
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 44
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 45
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 46
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 47
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 48
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 49
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 50
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 51
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 52
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 53
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 54
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 55
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 56
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 57
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 58
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 59
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 60
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 61
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 62
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 63
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 64
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 65
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 66
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 67
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 68
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 69
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 70
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 71
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 72
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 73
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 74
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 75
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 76
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 77
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 78
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 79
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 80
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 81
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 82
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 83
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 84
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 85
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 86
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 87
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 88
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 89
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 90
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 91
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 92
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 93
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 94
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 95
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 96
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 97
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 98
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 99
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Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 109
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Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 115
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 116
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 117
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 118
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 119
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Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 121
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Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 123
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 124
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 125
Матч «Арсенал»-«Енисей», Фото: 126
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