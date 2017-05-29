Фото Александры Дроздовой.
«Арсенал» сохранил место в Премьер-лиге: фоторепортаж
Предлагаем вам вспомнить самые яркие моменты матча оружейников с «Енисеем».
«Арсенал» сумел сохранить место в Премьер-лиге. Во втором стыковом матче команда Кирьякова обыграла с минимальным счетом красноярский «Енисей».
В этом сезоне туляки изрядно потрепали нервы болельщикам своей игрой.
Какие изменения ждут команду, надеемся, узнаем уже в ближайшем будущем. А пока предлагаем вам вспомнить самые яркие моменты вчерашней игры! Смотрите наш большой фоторепортаж!
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