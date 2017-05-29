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В Туле прошел квест в поддержку семейных ценностей

В Туле прошел квест в поддержку семейных ценностей

Соревнующиеся команды смогли почувствовать себя участниками телевизионных шоу, победа в которых зависела от их смекалки и умения быть ответственными родителями.

28 мая в Центральном парке Тулы прошла необычная интерактивная игра «Телеканал «Счастливая семья», в которой приняли участие сотни семей региона.

«В городе у нас такой квест проходит впервые. Это важно для нас, так как в Туле живет более 7 000 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому такая необычная игра поможет семьям сплотиться, они покажут друг другу, как здорово проводить время на природе, вместе со своими детьми, и как получать удовольствие от жизни», — сказала в приветственном слове начальник отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Тулы Елена Гончарова. 

Станции интерактивной игры напоминали участникам названия известных телепрограмм:

  • на станции «Как стать миллионером» участники отвечали на вопросы о семейных ценностях, приводя примеры из истории, кино, живописи и литературы,
  • на станции «Хит-парад» родителям надо было узнать песню и угадать популярных у их детей исполнителей.,
  • на площадке «Ток-шоу» родители учились внимательно слушать своих детей,
  • на станции «Ревизорро» родителям было предложено исследовать детскую комнату и найти предметы, представляющие опасность для маленького ребенка — сигареты, режущие предметы, лекарства,
  • на площадке «Голос» команда придумывала специально пропущенные строки в песнях о семье и сочиняла гимн семьи,
  • но самой непростой стала площадка «Устами младенца», где показывали видеоролики, в которых дети своими словами пытались объяснить отрицательные эмоции — злость, обида — а взрослым надо было угадать слова и конечно же, заменить физические методы наказания и бранные слова на диалог с ребенком.

Соревнующиеся команды смогли в полной мере почувствовать себя участниками телевизионных шоу, в которых от их внимательности и смекалки, умения быть ответственными родителями, знания семейных традиций и ценностей и навыков воспитания зависела победа в игре.

В течение всего квеста команды сопровождали известные персонажи — Свинка Пеппа, Карлсон, Мэри Поппинс, Кот Матроскин, с которыми дети охотно фотографировались.

За каждый этап соревнования участники получали не только баллы в маршрутном листе, но и маркеры в форме звезды с надписью, характеризующей одну из семейных ценностей: справедливость, уважение, прощение, внимание, ответственность.

В награду все участники квеста получили билеты в кино, а победившая команда — ценные призы.

В финале квеста победила команда, которая не только выполнила правильно все задания, но и сделала это быстрее всех. А полученные на этапах квеста маркеры — звезды команды прикрепили на большой баннер, на фоне которого они фотографировались в формате «манекен-челлендж».

А это значит, что через две недели команды смогут увидеть себя в смонтированных видеосюжетах и фотографиях на сайте портала «Я- родитель», на котором в любой сложной ситуации, связанной с детьми, папы и мамы могут получить совет или помощь специалистов.

Там же, на портале, любой человек может выразить свое отношение к жестокому обращению с детьми, присоединившись к Движению «Россия — без жестокости к детям».

Интерактивный квест в поддержку семейных ценностей и ответственного родительства «Телеканал «Счастливая семья», организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стартовал в центре Тулы ровно в полдень.

На старте квестов семейные команды приветствовали со сцены Елена Гончарова и директор общероссийской федерации искусств по Тульской области, организатор всероссийского вокального конкурса «Фортиссимо» Остап Чекмазов. Своим опытом воспитания поделилась также победитель Всероссийского конкурса «Семья года – 2016» Евгения Арбуш, которая вместе с родными приняла участие в квесте и оказалась в команде победителей.

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Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:25 +2
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