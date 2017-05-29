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Тулу на «Нашествии» представит группа KRAVA
Фото Дмитрия Дзюбина

Тулу на «Нашествии» представит группа KRAVA

За выступление на Главном приключении года сражались семь тульских рок-групп.

На территории «Ликерки Лофт» в Туле 27 мая состоялся большой рок-фестиваль под открытым небом и VI Битва за «Нашествие». Хедлайнером стала группа «7Б». 

За выступление на Главном приключении года – одном из самых известных фестивалей России — «Нашествие» – сражались семь тульских рок-групп.

По итогам зрительского голосования победителем стала группа KRAVA. 

– Огромное спасибо, «Наше Радио»! Этот день мы запомним на всю жизнь! С гордостью заявляем, что Группа KRAVA – участник фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2017», – написали участники музыкального коллектива в своей группе «ВКонтакте».

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VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 1
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 2
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 3
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 4
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 5
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 6
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 7
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 8
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 9
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 10
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 11
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 12
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 13
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 14
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 15
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 16
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 17
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 18
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 19
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 20
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 21
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 22
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 23
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 24
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 25
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 26
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 27
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 28
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 29
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 30
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 31
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 32
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 33
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 34
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 35
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 36
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 37
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 38
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 39
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 40
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 41
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 42
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 43
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 44
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 45
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 46
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 47
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 48
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 49
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 50
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 51
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 52
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 53
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 54
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 55
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 56
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 57
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 58
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 59
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 60
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 61
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 62
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 63
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 64
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 65
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 66
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 67
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 68
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 69
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 70
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 71
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 72
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 73
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 74
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 75
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 76
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 77
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 78
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 79
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 80
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 81
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 82
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 83
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 84
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 85
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 86
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 87
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 88
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 89
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 90
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 91
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 92
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 93
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 94
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 95
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 96
VI Битва за «Нашествие» в Туле, Фото: 97
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:18 +1
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