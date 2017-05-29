Фото Дмитрия Дзюбина
Тулу на «Нашествии» представит группа KRAVA
За выступление на Главном приключении года сражались семь тульских рок-групп.
На территории «Ликерки Лофт» в Туле 27 мая состоялся большой рок-фестиваль под открытым небом и VI Битва за «Нашествие». Хедлайнером стала группа «7Б».
За выступление на Главном приключении года – одном из самых известных фестивалей России — «Нашествие» – сражались семь тульских рок-групп.
По итогам зрительского голосования победителем стала группа KRAVA.
– Огромное спасибо, «Наше Радио»! Этот день мы запомним на всю жизнь! С гордостью заявляем, что Группа KRAVA – участник фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2017», – написали участники музыкального коллектива в своей группе «ВКонтакте».
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