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Где в Туле отключат свет 22 мая

Где в Туле отключат свет 22 мая

Тульские городские электрические сети опубликовали график отключения электричества на понедельник.

С 11.00 до 16.00 не будет света по следующим адресам:

ул. Немцова, 8, 9, 9-а, 11, 7, 7-а; ул. Шухова, 7, 9-а, 28, 7, 7-а, 3

С 9.00 до 16.00 здесь:

Скуратовский м-р, 5, 5 к. 1; п. Овсянниково: ул. Станционная, 4; 1-й пр-зд, 1; ул. Железнодорожная, 11-24; 2-й проезд, 1-10, ул. Ак. Павлова, 105-111 (нечётн.); ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-31 (нечётн.),

п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-й-2-й-3-й-4-й-5-й-6-й Комарские проезды,

п. Михалково: ул. Казанская, 2; ул. Колхозная, 4-а-14-б; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский проезд, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.); 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7; 5-й Лихвинский проезд, 2; ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.), 22, 24

С 9.00 до 17.00 электричество выключат на ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.).

 

сегодня, в 16:00 0
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