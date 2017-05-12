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Туляки стали серебряными призерами кубка Минтранса по мини-футболу
Фото предоставлено участниками.

Туляки стали серебряными призерами кубка Минтранса по мини-футболу

Тульские футболисты в финале уступили москвичам.

В Москве седьмой раз прошел кубок Минтранса РФ по мини-футболу, который организовала и провела компания «РУСПОРТИНГ».

В соревнованиях приняли участие 12 команд, которых разделили на три группы.

Тульскую область представляла команда «Тулаавтотранс».

В своей группе туляки выиграли все три игры.

В финале тульская команда встретилась с соперниками из Москвы — «Софкомфлотом». Проигрывая 0:2, игрок «Тулаавтотранс» получил удаление. Это повлияло на исход поединка — туляки уступили с крупным счетом 6:0.

Таким образом, наши парни стали серебряными призерами!

Лучшим снайпером соревнований стал капитан «Тулавтотранса» Владимир Глухов.

 

Состав «Тулаавтотранса»: Владимир Глухов, Евгений Курохтин, Сергей Зубко, Кирилл Арнгольд, Евгений Абрамычев, Андрей Емельянов, Павел Потапов, Владислав Жуков, Илья Корабельников, Илья Куранов, Андрей Логинов, Иван Исаков.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:22 0
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