Туляки стали серебряными призерами кубка Минтранса по мини-футболу
Тульские футболисты в финале уступили москвичам.
В Москве седьмой раз прошел кубок
В соревнованиях приняли участие 12 команд, которых разделили на три группы.
Тульскую область представляла команда «Тулаавтотранс».
В своей группе туляки выиграли все три игры.
В финале тульская команда встретилась с соперниками из Москвы — «Софкомфлотом». Проигрывая 0:2, игрок «Тулаавтотранс» получил удаление. Это повлияло на исход поединка — туляки уступили с крупным счетом 6:0.
Таким образом, наши парни стали серебряными призерами!
Лучшим снайпером соревнований стал капитан «Тулавтотранса» Владимир Глухов.
Состав «Тулаавтотранса»: Владимир Глухов, Евгений Курохтин, Сергей Зубко, Кирилл Арнгольд, Евгений Абрамычев, Андрей Емельянов, Павел Потапов, Владислав Жуков, Илья Корабельников, Илья Куранов, Андрей Логинов, Иван Исаков.