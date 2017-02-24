Сборная Тульской области по тайскому боксу — лидер на соревнованиях в Калужской области

Наши спортсмены успешно выступили на турнире.

В Балабаново Калужской области прошел открытый турнир по тайскому боксу на Кубок администрации города. В соревнованиях участвовали и тульские спортсмены.

Сборная Тульской области стала первой в общекомандном зачете.

Первое место заняли:

Николай Сычев,

Вусал Марданов,

Даниил Мевлюдов,

Артур Галстян,

Юрий Щукин,

Артут Пулатов,

Агаммудин Иразиев,

Мурад Гиясов,

Магомед Багомедов,

Фарид Рзаев,

Николай Попов.

Второе место:

Парвин Бекиров,

Андрей Степанов,

Александр Тимохин,

Александр Голотяк,

Кирилл Морозов,

Дмитрий Сафронов,

Вахид Суюнов.

Третье место занял Антон Шапошников.