Сборная Тульской области по тайскому боксу — лидер на соревнованиях в Калужской области
Наши спортсмены успешно выступили на турнире.
В Балабаново Калужской области прошел открытый турнир по тайскому боксу на Кубок администрации города. В соревнованиях участвовали и тульские спортсмены.
Сборная Тульской области стала первой в общекомандном зачете.
Первое место заняли:
- Николай Сычев,
- Вусал Марданов,
- Даниил Мевлюдов,
- Артур Галстян,
- Юрий Щукин,
- Артут Пулатов,
- Агаммудин Иразиев,
- Мурад Гиясов,
- Магомед Багомедов,
- Фарид Рзаев,
- Николай Попов.
Второе место:
- Парвин Бекиров,
- Андрей Степанов,
- Александр Тимохин,
- Александр Голотяк,
- Кирилл Морозов,
- Дмитрий Сафронов,
- Вахид Суюнов.
Третье место занял Антон Шапошников.
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