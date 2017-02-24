новости
новости
Регистрация
Сборная Тульской области по тайскому боксу — лидер на соревнованиях в Калужской области

Сборная Тульской области по тайскому боксу — лидер на соревнованиях в Калужской области

Наши спортсмены успешно выступили на турнире.

В Балабаново Калужской области прошел открытый турнир по тайскому боксу на Кубок администрации города. В соревнованиях участвовали и тульские спортсмены.

Сборная Тульской области стала первой в общекомандном зачете.

Первое место заняли:

  • Николай Сычев,
  • Вусал Марданов,
  • Даниил Мевлюдов,
  • Артур Галстян,
  • Юрий Щукин,
  • Артут Пулатов,
  • Агаммудин Иразиев,
  • Мурад Гиясов,
  • Магомед Багомедов,
  • Фарид Рзаев,
  • Николай Попов.

Второе место:

  • Парвин Бекиров,
  • Андрей Степанов,
  • Александр Тимохин,
  • Александр Голотяк,
  • Кирилл Морозов,
  • Дмитрий Сафронов,
  • Вахид Суюнов.

Третье место занял Антон Шапошников.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:47 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
тайский боксспортсмены

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пьяный мужчина угнал машину сестры и попал в ДТП
В Тульской области пьяный мужчина угнал машину сестры и попал в ДТП
В России хотят ограничить продажи «вредных» игрушек
В России хотят ограничить продажи «вредных» игрушек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика