новости
новости
Регистрация
В Тульской области пьяный мужчина угнал машину сестры и попал в ДТП

В Тульской области пьяный мужчина угнал машину сестры и попал в ДТП

Сейчас горе-угонщик получил 10 суток административного ареста.

В Заокском районе в полицию обратилась жительница поселка Ланьшинский. Женщина заявила, что ее ранее судимый за грабежи сводный брат взломал дверь комнаты, забрал автомобильный аккумулятор. На этом мужчина не ограничился: он угнал припаркованный возле дома ВАЗ-21101 и уехал в неизвестном направлении.

Мужчина, направляясь в сторону Серпухова, попал в ДТП. Пьяного горе-угонщика задержали сотрудники ГИБДД.

В настоящее время мужчина получил административный арест на 10 суток за совершение дорожно-транспортного происшествия в пьяном виде. Задержанный признался в совершении преступления. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу аккумулятора и неправомерное завладение транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:01 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
угонщикугналавтомобильпьяныйсотрудники ГИБДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Футболисты «Арсенала» написали диктант
Футболисты «Арсенала» написали диктант
Сборная Тульской области по тайскому боксу — лидер на соревнованиях в Калужской области
Сборная Тульской области по тайскому боксу — лидер на соревнованиях в Калужской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика