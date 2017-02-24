В Тульской области пьяный мужчина угнал машину сестры и попал в ДТП

В Заокском районе в полицию обратилась жительница поселка Ланьшинский. Женщина заявила, что ее ранее судимый за грабежи сводный брат взломал дверь комнаты, забрал автомобильный аккумулятор. На этом мужчина не ограничился: он угнал припаркованный возле дома ВАЗ-21101 и уехал в неизвестном направлении.

Мужчина, направляясь в сторону Серпухова, попал в ДТП. Пьяного горе-угонщика задержали сотрудники ГИБДД.

В настоящее время мужчина получил административный арест на 10 суток за совершение дорожно-транспортного происшествия в пьяном виде. Задержанный признался в совершении преступления. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу аккумулятора и неправомерное завладение транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.