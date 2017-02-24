Футболисты «Арсенала» написали диктант

Фото пресс-службы "Арсенала".

В День защитника Отечества футболисты «Арсенала» отправились в гости к юным болельщикам из частной московской международной школы в Анталье.

Как сообщает пресс-служба клуба, в учебное заведение приехали заместитель генерального директора по развитию Глеб Золотовский, капитан молодежного состава Артем Мингазов, бомбардир дубля Роман Изотов и сотрудники клуба.

В школе канониров ждал сюрприз — им пришлось писать диктант!

А затем для 11-классников оружейники провели импровизированный урок поэзии. С чувством читали стихи Николая Гумилева, Бориса Пастернака и Джона Китса в переводе Пастернака.

Не обошлось и без мастер-класса. Футболисты и сотрудники клуба показали детишкам технические приемы.