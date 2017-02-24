новости
новости
Регистрация
Футболисты «Арсенала» написали диктант
Фото пресс-службы "Арсенала".

Футболисты «Арсенала» написали диктант

Канониры посетили школу в Анталье.

В День защитника Отечества футболисты «Арсенала» отправились в гости к юным болельщикам из частной московской международной школы в Анталье.

Как сообщает пресс-служба клуба, в учебное заведение приехали заместитель генерального директора по развитию Глеб Золотовский, капитан молодежного состава Артем Мингазов, бомбардир дубля Роман Изотов и сотрудники клуба.

В школе канониров ждал сюрприз — им пришлось писать диктант!

А затем для 11-классников оружейники провели импровизированный урок поэзии. С чувством читали стихи Николая Гумилева, Бориса Пастернака и Джона Китса в переводе Пастернака.

Не обошлось и без мастер-класса. Футболисты и сотрудники клуба показали детишкам технические приемы.

Сюжет: Арсенал
Илья Максимов покинет «Арсенал»?
Спорт
Илья Максимов покинет «Арсенал»?
19 февраля, в 14:06, 24 985 1
«Арсенал» сыграл вничью с «Пахтакором»
Спорт
«Арсенал» сыграл вничью с «Пахтакором»
19 февраля, в 10:42, 16 749 2
Новичок «Арсенала» Александров: «Хочу помочь команде сохранить место среди лучших клубов России»
Спорт
Новичок «Арсенала» Александров: «Хочу помочь команде сохранить место среди лучших клубов России»
17 февраля, в 09:24, 10 502 1
Официально: Михаил Александров — игрок «Арсенала»
Спорт
Официально: Михаил Александров — игрок «Арсенала»
16 февраля, в 09:45, 12 651 3
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:51 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТурция
Прочее
диктантмастер-классАрсеналсборы Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Росстат: доходы россиян выросли в январе на 8,1%
Росстат: доходы россиян выросли в январе на 8,1%
В Тульской области пьяный мужчина угнал машину сестры и попал в ДТП
В Тульской области пьяный мужчина угнал машину сестры и попал в ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика