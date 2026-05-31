31 мая отмечается Международный - день близнецов. К этому событию региональное УМВД подготовило публикацию о близнецах-полицейских линейного отдела.

Иван и Денис Назаровы – лейтенанты полиции, инспекторы группы по исполнению административного законодательства Линейного отдела МВД России на станции Тула.

Назаровы родились в Ефремове Тульской области. После школы поступили в Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина на факультет обеспечения безопасности на транспорте. На четвёртом курсе была стажировка в Белгороде (рейды, сопровождения), а на пятом – в Туле, в группе ИАЗ, куда и пришли впоследствии служить. В июле 2025-го получили дипломы.

Теперь через их руки ежедневно проходят протоколы на тех, кто не в ладах с требованиями законов, – распивают алкоголь, шумят ночью на вокзале или появляются на платформе в неадекватном состоянии. Они проверяют каждый документ, выносят постановления, отправляют нарушителям «письма счастья» и при необходимости лично доставляют нарушителей в суд. В общем, скучно не бывает.

«Нас постоянно путают – и коллеги, и руководство, – рассказывают братья. – К тому же, мы взаимозаменяемые, поэтому вместе в отпуске не бываем».

А кровную связь между собой они чувствуют. Как утверждают Иван и Денис, передаются и волнение, и настроение. Чувствуют, когда у друг друга что-то не так. При этом соперничества нет, налицо только взаимовыручка.

Иван занимается пауэрлифтингом, Денис – боксом. В школе оба любили историю. Почему же тогда выбрали транспортную полицию? «Силовые структуры привлекали с детства. Горжусь, что ношу именно эти погоны», – говорит Иван. И ему вторит Денис: «Приятно, что мечта сбылась!».