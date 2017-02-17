Сбитая на улице Октябрьской в Туле женщина — в реанимации

Сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии.

17 февраля в 14.00 в Туле на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова 52-летний мужчина, управляя «Тойотой», сбил 56-летнюю женщину.

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Женщина переходила дорогу на мигающий зеленый свет светофора. Водитель не заметил пешехода.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, пострадавшую увезла скорая помощь. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.