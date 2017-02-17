Аферистам удалось выманить деньги у туляка от имени детского омбудсмена

Как уже сообщал Myslo, сегодня, 17 февраля, мошенники взломали страницу в соцсети ВКонтакте уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой. Отметим, что этой страницей детский омбудсмен пользовалась для работы.

От ее имени аферисты обращались к тулякам с просьбой перечислить деньги на благотворительные цели.

Наталия Зыкова связалась с редакцией Myslo и рассказала, что есть один пострадавший – доверчивый человек, который перечислил деньги аферистам.

– Мошенники воспользовались моим добрым именем, есть люди, которые уже перевели деньги, – говорит Наталия Зыкова. – Надеюсь, полиция разберется с этой проблемой. А всем, кто попался на удочку преступников, я рекомендую срочно обратиться в банк с заявлением об ошибочном зачислении средств. Там есть процедура отмены, деньги обещали вернуть.

Наталия Зыкова поблагодарила Myslo за оперативное информирование жителей об инциденте.