новости
новости
Регистрация
Аферистам удалось выманить деньги у туляка от имени детского омбудсмена

Аферистам удалось выманить деньги у туляка от имени детского омбудсмена

Страницу Наталии Зыковой в соцсети ВКонтакте взломали мошенники.

Как уже сообщал Myslo, сегодня, 17 февраля, мошенники взломали страницу в соцсети ВКонтакте уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой. Отметим, что этой страницей детский омбудсмен пользовалась для работы.

От ее имени аферисты обращались к тулякам с просьбой перечислить деньги на благотворительные цели.

Наталия Зыкова связалась с редакцией Myslo и рассказала, что есть один пострадавший – доверчивый человек, который перечислил деньги аферистам.

– Мошенники воспользовались моим добрым именем, есть люди, которые уже перевели деньги,  – говорит Наталия Зыкова. – Надеюсь, полиция разберется с этой проблемой. А всем, кто попался на удочку преступников, я рекомендую срочно обратиться в банк с заявлением об ошибочном зачислении средств. Там есть процедура отмены, деньги обещали вернуть.

Наталия Зыкова поблагодарила Myslo за оперативное информирование жителей об инциденте.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
взломали страницуВКонтакте
Люди
Наталия Зыкова
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские каратисты привезли медали с престижных соревнований
Тульские каратисты привезли медали с престижных соревнований
В Туле появился американский футбол
В Туле появился американский футбол
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика