За ночь в Тульской области сгорели два автомобиля

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

Пожары произошли в поселке Ленинском и в Киреевске.

12 февраля в Киреевске загорелся автомобиль «Хёндэ Солярис». О возгорании машины, расположенной на улице Почтовой, в 3.44 сообщили «Единую службу спасения-112».

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через три минуты. С огнем справились в 3.50.

Пострадавших нет. В результате пожара автомобиль выгорел полностью.

Причина происшествия устанавливается.

Также 12 февраля в Туле в поселке Ленинском загорелась грузовая «Газель». О происшествии сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 00.09.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-52. Для ликвидации огня понадобилось три минуты.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, пострадавших нет, но автомобиль выгорел полностью. Причина пожара устанавливается.