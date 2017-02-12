новости
новости
Регистрация
За ночь в Тульской области сгорели два автомобиля
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

За ночь в Тульской области сгорели два автомобиля

Пожары произошли в поселке Ленинском и в Киреевске.

12 февраля в Киреевске загорелся автомобиль «Хёндэ Солярис». О возгорании машины, расположенной на улице Почтовой, в 3.44 сообщили «Единую службу спасения-112».

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через три минуты. С огнем справились в 3.50.

Пострадавших нет. В результате пожара автомобиль выгорел полностью.

Причина происшествия устанавливается.

 

Также 12 февраля в Туле в поселке Ленинском загорелась грузовая «Газель». О происшествии сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 00.09.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-52. Для ликвидации огня понадобилось три минуты.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, пострадавших нет, но автомобиль выгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:04 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Тула
Прочее
сгорел автомобиль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волейболистки «Тулицы» обыграли «Луч» в первой игре
Волейболистки «Тулицы» обыграли «Луч» в первой игре
Что делать, если приставы списали деньги с банковской карты?
Что делать, если приставы списали деньги с банковской карты?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика