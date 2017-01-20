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В Дубенском районе совершено разбойное нападение на отделение банка

Мужчина угрожал сотрудникам пистолетом и похитил 25 000 рублей.

Myslo стало известно, что 19 января в селе Воскресенское Дубенского района неизвестный совершил разбойное нападение на отделение банка.

Происшествие произошло рано утром, сразу после открытия отделения. В руках у преступника был предмет, похожий на пистолет. Мужчина угрожал сотрудникам и похитил деньги.

В полиции подтвердили факт совершенного преступления.

– Полицией Тульской области проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к разбойному нападению. По предварительным данным, в четверг утром неизвестный совершил противоправное деяние в помещении кредитно-финансовой организации в Дубенском районе. Ущерб составил 25 000 рублей, — сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

Полицией возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудники отдела полиции «Дубенское» выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 16:30 +4
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