В Дубенском районе совершено разбойное нападение на отделение банка

Myslo стало известно, что 19 января в селе Воскресенское Дубенского района неизвестный совершил разбойное нападение на отделение банка.

Происшествие произошло рано утром, сразу после открытия отделения. В руках у преступника был предмет, похожий на пистолет. Мужчина угрожал сотрудникам и похитил деньги.

В полиции подтвердили факт совершенного преступления.

– Полицией Тульской области проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к разбойному нападению. По предварительным данным, в четверг утром неизвестный совершил противоправное деяние в помещении кредитно-финансовой организации в Дубенском районе. Ущерб составил 25 000 рублей, — сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

Полицией возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудники отдела полиции «Дубенское» выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.