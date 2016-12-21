В Новомосковске врачи и учителя получат служебное жильё

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Как рассказал глава городской администрации Вадим Жерздев, на данный момент квартиры необходимы 23 специалистам. Среди них 19 врачей и 4 учителя.

21 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил Новомосковск, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках поездки глава региона ознакомился с качеством строительства дома, в который планируется заселить молодых работников здравоохранения и образования. Квартиры медикам и учителям будут предоставлены в качестве служебного жилья.

Как сообщил глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев, в муниципальном образовании востребован специализированный жилищный фонд. Ведётся плановая работа по привлечению новых высококвалифицированных специалистов для дальнейшей работы в сфере образования и здравоохранения. Помещения специализированного жилищного фонда предоставляются в порядке очерёдности. За время работы были обеспечены квартирами 72 специалиста, из них 59 работников здравоохранения и 13 работников образования. На сегодняшний день нуждающимися остаются 23 специалиста, из которых 19 врачей и 4 учителя.

Для решения поставленных задач администрация города в течение трёх лет за счёт средств, заработанных муниципальными унитарными учреждениями, перестроила здание, в котором ранее располагалось детское отделение больницы в многоквартирный жилой дом для временного проживания вышеуказанных специалистов. Дом четырехэтажный, в нём 44 квартиры общей площадью 2436 кв.м.

Губернатор осмотрел прилегающую к дому территорию, отметив созданные удобства для людей с ограниченными физическими возможностями.

Глава региона поручил министру внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антону Агееву представить положительный опыт Новомосковска по созданию фонда служебного жилья для работников социальной сферы главам всех муниципальных образований области. По мнению Алексея Дюмина, необходимо проанализировать ситуацию с наличием неиспользуемых зданий и пополнением бюджета за счёт прибыли муниципальных учреждений для того, чтобы создать жилищные условия для молодых специалистов.

— В интересах не только региональной власти, но в первую очередь руководителей муниципальных образований создавать все необходимые условия для молодых медиков и педагогов. Задача — сохранить имеющийся в области кадровый потенциал и развивать его в дальнейшем, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона также посетил Новомосковскую городскую клиническую больницу, где осмотрел операционный блок отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, оснащённый самым современным оборудованием и пообщался с персоналом.

Затем глава региона встретился с молодыми специалистами, работающими в учреждениях здравоохранения Новомосковска. Алексей Дюмин рассказал о том, что лично убедился в комфортабельности жилья, которое будет передано в пользование медикам и педагогам. Он поблагодарил главу администрации города Вадима Жерздева за активную работу в этом направлении.

В свою очередь, Вадим Жерздев заверил, что по завершению всех формальных процедур по документальному оформлению квартир и договоров найма 23 специалиста уже в начале 2017 года смогут въехать в свои квартиры. Распределение жилья уже состоялось, и поэтому медики могут уже сейчас начинать готовиться к переезду.

Губернатор выразил надежду, что опыт Новомосковска по привлечению работников поможет другим районам решить проблему с кадровым дефицитом не только в сферах образования и здравоохранения, но и в других направлениях социального блока. Он поблагодарил медиков за верность профессии, за работу в Тульской области.

— Я надеюсь, что созданные условия помогут вам повышать свой профессиональный уровень, что вы также заинтересованы остаться работать в тульском регионе, — сказал в завершение встречи Алексей Дюмин.