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Аджоев: Тульский «Арсенал» пока не отказывается от поездки в Турцию
Фото Максима Котенева.

Аджоев: Тульский «Арсенал» пока не отказывается от поездки в Турцию

Президент тульского футбольного клуба заявил, что запланированные сборы в Турции не отменяются.

Гурам Аджоев заявил, что на данный момент клуб не думает об отмене сборов в Турции из-за участившихся терактов и убийства в Анкаре посла РФ Андрея Карлова, - сообщает sportbox.

— Мы планировали в Турции три сбора, и так они в планах пока и остаются, — отметил Аджоев. — Первый сбор у нас стартует 12 января, рассчитан на две недели, насколько я знаю, в Белеке.

Думаю, если что, то нас предупредят до этого времени. Но пока мыслей о переносе у нас нет, никаких изменений в планах, а там, надеемся, все нормально будет.

Напомним, 19 декабря на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре был убит российский посол.

Заседание РФС, на котором, возможно, будет принято решение об отказе от сборов в Турции, пройдет в Москве во вторник, 20 декабря.

вчера, в 12:15 0
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