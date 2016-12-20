Тульский конькобежец привёз пять медалей из Челябинска

Фото предоставлено организаторами соревнований

Как сообщает Федерация конькобежного спорта Тульской области, на отдельных дистанциях воспитанник тренера Елены Прусовой дважды был первым в забегах на 500 метров и дважды занимал вторые места на дистанции 1000 метров. Отставание от лидера многоборья — Егора Сафонова из Свердловской области — составило всего 0,055 секунды.