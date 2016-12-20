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Тульский конькобежец привёз пять медалей из Челябинска
Фото предоставлено организаторами соревнований

Тульский конькобежец привёз пять медалей из Челябинска

Даниил Базоров завоевал серебро в спринтерском многоборье на юниорском Кубке Союза конькобежцев России.

Как сообщает Федерация конькобежного спорта Тульской области, на отдельных дистанциях воспитанник тренера Елены Прусовой дважды был первым в забегах на 500 метров и дважды занимал вторые места на дистанции 1000 метров. Отставание от лидера многоборья — Егора Сафонова из Свердловской области — составило всего 0,055 секунды.

Автор: Ирина Суркова, 20 декабря, в 18:00 +3
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