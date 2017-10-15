Молодежка «Арсенала» обыграла сверстников из «Зенита»
Матч завершился со счетом 2:1 в нашу пользу!
В Санкт-Петербурге завершился матч молодежного первенства между «Зенитом» и «Арсеналом». Наши ребята добыли волевую победу! Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу туляков.
Отметим, что молодежка «Арсенала» не выигрывала с 20 августа.
Основные команды сыграют сегодня, 15 октября, в 19.00. Текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал» читайте на Myslo!
«Зенит» — мол. Санкт-Петербург — «Арсенал» — мол. — 1:2 (0:0)
15 октября. Санкт-Петербург. МСА «Петровский». Судья Артур Степанян (Ростов-на-Дону).
Голы: Денисов (59, 1:0), Лобзин (76, 1:1), Маркин (78, 1:2).
«Зенит»: Рыбиков, Алоян, Байрамов, Синяк, Скроботов (Поваров, 84), Казаков, Кириллов, Бойцов, Тарасов, Воробьев (Макеев, 46), Денисов (Бачинский, 84).
«Арсенал»: Ушаков, Борисов, Осипов, Ярмолицкий, Маркин, Веприков, Седых, Максумов (Доронин, 46), Ивакин (Лобзин, 61), Максименко (Антипов, 79), Сикоев.
Предупреждение: Ярмолицкий (68).