Молодежка «Арсенала» обыграла сверстников из «Зенита»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Матч завершился со счетом 2:1 в нашу пользу!

В Санкт-Петербурге завершился матч молодежного первенства между «Зенитом» и «Арсеналом». Наши ребята добыли волевую победу! Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу туляков.

Отметим, что молодежка «Арсенала» не выигрывала с 20 августа.

Основные команды сыграют сегодня, 15 октября, в 19.00. Текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал» читайте на Myslo!

«Зенит» — мол. Санкт-Петербург — «Арсенал» — мол. — 1:2 (0:0)

15 октября. Санкт-Петербург. МСА «Петровский». Судья Артур Степанян (Ростов-на-Дону).

Голы: Денисов (59, 1:0), Лобзин (76, 1:1), Маркин (78, 1:2).

«Зенит»: Рыбиков, Алоян, Байрамов, Синяк, Скроботов (Поваров, 84), Казаков, Кириллов, Бойцов, Тарасов, Воробьев (Макеев, 46), Денисов (Бачинский, 84).

«Арсенал»: Ушаков, Борисов, Осипов, Ярмолицкий, Маркин, Веприков, Седых, Максумов (Доронин, 46), Ивакин (Лобзин, 61), Максименко (Антипов, 79), Сикоев.

Предупреждение: Ярмолицкий (68).