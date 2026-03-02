Тулячка Евангелина Шингалеева одержала победу на международном турнире во Франции

Фото: Теннисная Академия Александра Островского.

Во Франции завершился международный детский турнир по теннису Auray Open U12. Евангелина Шингалеева стала лучшей сразу в двух разрядах — одиночном и парном.

В соревнованиях дуэтов тулячка выступала вместе с Ариной Гуслинской. Российская пара уверенно прошла турнирную дистанцию. В первом круге они обыграли хозяек кортов — 6/2, 6/4, затем в двух напряжённых сетах справились с чешскими соперницами — 7/5, 7/5.

Полуфинал выдался особенно драматичным: встреча с румынским дуэтом решалась на тай-брейке третьего сета — 4/6, 6/1, 10:8. В финале россиянки выдержали серьёзное давление со стороны соперниц из Швеции и Великобритании и вырвали победу — 7/6, 1/6, 10/6.

Не менее уверенно Шингалеева выступила и в одиночном разряде. По пути к решающему матчу она поочерёдно обыграла теннисисток из Румынии, Франции, Бельгии и Греции, причём в ряде встреч не позволила соперницам навязать борьбу.

В финале тульской спортсменке противостояла представительница Чехии. Проиграв первый сет, Евангелина сумела переломить ход встречи и довести матч до победы — 2/6, 7/5, 6/1.