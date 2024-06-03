«Выкладывайте видео с червивой водой!»: жители Узловой объявили флэшмоб в соцсетях

Фото: vk.com/uzlovaya_nesluhi

На уже имеющихся кадрах явно видны белые червяки, обитающие в водопроводе.

На минувшей неделе жители Узловского района не раз сообщали в Ситуационный центр губернатора о проблемах с водоснабжением. На оперативном совещании у врио главы региона Дмитрия Миляева стало известно, что люди жаловались на слабый напор воды, аварийные отключения, ржавчину и неприятный запах.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов доложил, что все обращения жителей ул. Звенягина, Андреева и Заводской отработаны – водоснабжение восстановлено.

Кроме того, приняты меры по повышению качества водоснабжения домов на ул. Октябрьской, Смоленского, Беклемищева и ул. Заводской. Там проводится гиперхлорирование системы. 11 июня представитель Роспотребнадзора сделает контрольный забор пробы воды на этих улицах. Дмитрий Миляев поручил провести все работы до 1 июля.

Тем временем, жители райцентра в соцсетях призывают земляков осмотреть водопроводные фильтры и краны на наличие ржавчины и червяков, засняв процесс на фото или видео – с указанием даты, времени и адреса. На некоторых кадрах действительно присутствуют следы ржавчины и мелкие белые черви. Например, вот такие обитатели встречаются в воде, текущей по трубам дома № 43 по ул. Гагарина. Фотография сделана вечером 2 июня:

На публикацию одного из жителей поступил комментарий от лица официального аккаунта районной администрации:

«Взятые Роспотребнадзором пробы воды показали, что микробиологические показатели E. coli, колифаги, энтерококки, обобщённые колиформные бактерии не обнаружены, что соответствует гигиеническому нормативу. Пожалуйста, просим связаться по телефону +7(960)615-18-95, чтобы обсудить вопросы, изложенные в Вашем сообщении. В телефонном разговоре мы дадим рекомендации, как действовать дальше. Вопрос будет решаться лично в тесном сотрудничестве с Вами».

В ответ мужчина написал, что администрации «уже никто не верит» и добавил: «Хватит врать!»

Кстати, на днях одна из жительниц Узловой отнесла пробу воды на экспертизу и поделилась шокирующими результатами. Районные чиновники назвали выводы экспертов «нелегитимными».

Напомним, в августе прошлого года жители Узловой уже жаловались на «червивую» воду, а о проблемах с водоснабжением в районе мы писали уже не раз.