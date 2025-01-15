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В Туле финалистами конкурса на должность главы администрации стали два человека

В Туле финалистами конкурса на должность главы администрации стали два человека

Это действующий глава оружейной столицы и замглавы Щекинского района.

Сегодня, 15 января, прошло заседание комиссии по отбору претендентов на пост главы администрации Тулы. Комиссия определила двух финалистов: действующего главу администрации Илью Беспалова и Елену Абрамину, занимающую должность заместителя главы администрации Щекинского района.

Мы уже сообщали, что нового главу города изберут голосованием на заседании городской Думы, которое состоится 24 января. 

В состав конкурсной комиссии вошли: первый заместитель председателя областной Думы Марина Левина; исполнительный директор Совета муниципальных образований области Алексей Благов; депутат облдумы Андрей Тихонов; министр внутренней политики и развития местного самоуправления Дмитрий Ярцев; мэр города Тулы Алексей Эрк и три представителя гордумы — Анастасия Дементьева, Евгений Смолянинов, Дарья Герасимова.

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Автор:
сегодня, в 14:00 +1
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