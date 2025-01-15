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В Туле подведут итоги конкурса на должность главы администрации

В Туле подведут итоги конкурса на должность главы администрации

А нового главу выберут голосованием на заседании городской Думы.

Сегодня, 15 января, будут подведены итоги конкурса на должность главы администрации Тулы. 

На должность главы претендуют три человека: нынешний сити-менеджер Илья Беспалов и еще два конкурсанта, чьи имена не разглашаются. В состав конкурсной комиссии вошли: первый заместитель председателя областной Думы Марина Левина; исполнительный директор Совета муниципальных образований области Алексей Благов; депутат облдумы Андрей Тихонов; министр внутренней политики и развития местного самоуправления Дмитрий Ярцев; мэр города Тулы Алексей Эрк и три представителя гордумы — Анастасия Дементьева, Евгений Смолянинов, Дарья Герасимова.

Нового главу города изберут голосованием на заседании городской Думы, которое состоится 24 января. 


 

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