Лидера тульского «Яблока» Владимира Дорохова внесли в списки иноагентов

Минюст России опубликовал уточненные списки иностранных агентов. В реестре оказался лидер тульского «Яблока» Владимир Дорохов.

Вместе с ним в списках экс-депутат из Воронежской области Нина Беляева, музыкант Михаил Ежов, активист Ярослав Распутин и политик Олег Степанов.

Ранее сообщалось, что Дорохов планировал участвовать в выборах депутатов Тульской городской Думы. Но партия «Яблоко» не смогла собрать минимальное количество достоверных подписей в свою поддержку. В связи с этим ей было отказано в регистрации списка кандидатов.

Также Дорохов подавал заявление на участие в выборах в качестве кандидата на пост губернатора. Однако в итоге не предоставил в избирательную комиссию необходимый для регистрации пакет документов.