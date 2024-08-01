Названы 5 кандидатов на пост губернатора Тульской области

Фото избирательной комиссии Тульской области.

Избирком зарегистрировал на пост главы региона пять из семи кандидатов, выдвинутых для участия в выборах.

Это:

Балберов Александр Александрович (ЛДПР),

Гребенщиков Сергей Валерьевич («Справедливая Россия»),

Илюхин Денис Витальевич (Коммунистическая партия коммунисты России),

Лебедев Алексей Александрович (КПРФ),

Миляев Дмитрий Вячеславович («Единая Россия»).

Изначально в выборах планировали участвовать еще два кандидата. Владимир Дорохов из партии «Яблоко» не предоставил в избирательную комиссию необходимый для регистрации пакет документов, а самовыдвиженец Сергей Богомолов подал письменное заявление о снятии своей кандидатуры.

Напомним, выборы губернатора Тульской области пройдут с 6 по 8 сентября.