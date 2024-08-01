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Названы 5 кандидатов на пост губернатора Тульской области
Фото избирательной комиссии Тульской области.

Названы 5 кандидатов на пост губернатора Тульской области

Избирком зарегистрировал на пост главы региона пять из семи кандидатов, выдвинутых для участия в выборах.

Это:

  • Балберов Александр Александрович (ЛДПР),
  • Гребенщиков Сергей Валерьевич («Справедливая Россия»),
  • Илюхин Денис Витальевич (Коммунистическая партия коммунисты России),
  • Лебедев Алексей Александрович (КПРФ),
  • Миляев Дмитрий Вячеславович («Единая Россия»).

Изначально в выборах планировали участвовать еще два кандидата. Владимир Дорохов из партии «Яблоко» не предоставил в избирательную комиссию необходимый для регистрации пакет документов, а самовыдвиженец Сергей Богомолов подал письменное заявление о снятии своей кандидатуры.

Напомним, выборы губернатора Тульской области пройдут с 6 по 8 сентября.

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Автор:
сегодня, в 17:04 +1
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