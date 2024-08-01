Названы 5 кандидатов на пост губернатора Тульской области

Это:
- Балберов Александр Александрович (ЛДПР),
- Гребенщиков Сергей Валерьевич («Справедливая Россия»),
- Илюхин Денис Витальевич (Коммунистическая партия коммунисты России),
- Лебедев Алексей Александрович (КПРФ),
- Миляев Дмитрий Вячеславович («Единая Россия»).
Изначально в выборах планировали участвовать еще два кандидата. Владимир Дорохов из партии «Яблоко» не предоставил в избирательную комиссию необходимый для регистрации пакет документов, а самовыдвиженец Сергей Богомолов подал письменное заявление о снятии своей кандидатуры.
Напомним, выборы губернатора Тульской области пройдут с 6 по 8 сентября.