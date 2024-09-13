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В Тульской области работник соцучреждения похитил 765 тысяч рублей у пенсионеров и инвалидов
Фото из архива Myslo.ru

В Тульской области работник соцучреждения похитил 765 тысяч рублей у пенсионеров и инвалидов

Сейчас мужчина уволен. Полиция задержала его.

46-летний работник социального учреждения в Богородицке подозревается в краже денег у престарелых граждан и инвалидов. Уголовное дело возбудил местный следственный отдел МО МВД России. Мужчина завладел не только наличными средствами, хранившимися у подопечных, но и со счетов их банковских карт.

В ходе проверки было установлено, что с 2021 года злоумышленник завладел более чем 765 тысячами рублей, принадлежащими престарелым гражданам, которые поступали на попечение в указанную организацию.

«В силу занимаемой должности, фигурант располагал информацией об отсутствии родственников и имеющихся психологических проблемах пенсионеров. Злоумышленник похищал у них как наличные деньги, так и банковские карты, на которые поступали пенсионные отчисления. В дальнейшем преступник использовал пластиковые карты в своих корыстных целях», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В настоящее время расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных п. п.«в» и «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», продолжается. Мужчина находится в статусе подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Место
Тульская областьБогородицк
 

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