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Сергей Балтабаев покинул пост главы администрации Ефремова

Сергей Балтабаев покинул пост главы администрации Ефремова

По нашим данным, Сергей Балтабаев намерен пойти на выборы в качестве депутата.

Сергей Балтабаев покинул пост главы администрации Ефремова. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

— Завершается мой срок полномочий в качестве главы администрации. Оглядываясь назад, мы можем с гордостью отметить, что за 11 лет нам вместе удалось пройти непростой, но полный важнейших исторических событий путь, — подчеркнул Балтабаев.

По его словам, что за эти годы Ефремовский район стал округом, в нем появились новые значимые объекты: территория опережающего развития «Ефремов», Бунинский парк, который реконструируется в 2024 году, физкультурно-оздоровительный комплекс, Ледовая арена. Кроме того, Ефремов получил почетное звание «Города воинской доблести».

— Я благодарен каждому из вас за оказанное доверие и поддержку. Вы стали для меня большой семьей! Я всегда буду открыт для диалога, и впереди нас ждет еще много совместной работы на благо нашего любимого края! — заявил Балтабаев.

 

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Автор:
сегодня, в 09:18 0
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