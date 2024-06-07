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Тульская область вошла в топ-5 по инвестиционному климату
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область вошла в топ-5 по инвестиционному климату

В 2024 году регион занял пятое место.

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Как сообщили в региональном правительстве, в этом году регион занял 5-е место. Последние несколько лет Тульская область занимает в данном рейтинге лидирующие позиции.

Как отметил врио губернатора региона Дмитрий Миляев, 2023 год был непростым из-за санкционного давления:

– Наша задача состояла в том, чтобы в ручном ежедневном режиме быть на связи с предприятиями. Высокое положение региона в национальном рейтинге Тульская область удерживает благодаря гибкому и индивидуальному подходу к каждой компании. Мы активно используем все федеральные инструменты, а также предлагаем региональные меры. Многие из них тиражируются по всей стране. В прошлом году мы впервые в нашей истории достигли планки в объеме 235 млрд руб., – сказал Дмитрий Миляев.

Сюжет: ПМЭФ-2024
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